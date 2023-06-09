Павлова (Рязанцева) Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанцев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова (Павлова) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Павлов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
13.03.1937
Отец ребёнка: Павлов Андрей Павлович
Старая Торопа, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно