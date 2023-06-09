Павлова (Рязанцева) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Рязанцева) Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанцев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова (Павлова) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Павлов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
13.03.1937

Сын: Павлов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Павлов Андрей Павлович

Старая Торопа, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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