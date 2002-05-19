Вырошникова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1900
Дочь: Безрукавникова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Вырошников Николай
Рождение ребёнка
02.02.1926
Сын: Вырошников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вырошников Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вырошников Николай