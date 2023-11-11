Коротеев Михаил
Место рожденияТугулым
Дата рождения09.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1943
Отец: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)
Работа или профессия
Неизвестно
учитель ин.яз.
Рождение ребёнка
23.08.1973
Сын: Коротеев Алексей
Мать ребёнка: Коротеева Людмила
Рождение ребёнка
26.03.1980
Дочь: (Коротеева) Марьяна (Марианна)
Мать ребёнка: Коротеева Людмила