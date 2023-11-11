Коротеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротеев Михаил

Коротеев Михаил

Место рождения

Тугулым

Дата рождения

09.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1943

Отец: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)

Мать: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)

Работа или профессия
Неизвестно
учитель ин.яз.
Рождение ребёнка
23.08.1973

Сын: Коротеев Алексей

Мать ребёнка: Коротеева Людмила

Рождение ребёнка
26.03.1980

Дочь: (Коротеева) Марьяна (Марианна)

Мать ребёнка: Коротеева Людмила

Мы используем куки для улучшения работы сайта.