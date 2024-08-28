Павлова (Антонова) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Антонова) Тамара Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.12.1940

Дата смерти

28.08.2024

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1940

Отец: Антонов Пётр Васильевич

Мать: Антонова Евгения Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
Неизвестно
Место жительства
С 12.12.1940 по ?.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 15.07.1942 по 1946
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946
Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
02.04.1963

Муж: Павлов Владимир Васильевич

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
19.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир Васильевич

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
19.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир Васильевич

Советск, Советский, Калининградская область
Смерть
28.08.2024
Советск, Советский, Калининградская область
Похороны
31.08.2024
Советск, Советский, Калининградская область

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