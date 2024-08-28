Павлова (Антонова) Тамара Петровна
Место рождения
Дата рождения12.12.1940
Дата смерти28.08.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1940
Отец: Антонов Пётр Васильевич
Крещение
Неизвестно
Место жительства
С 12.12.1940 по ?.07.1942
Место жительства
С 15.07.1942 по 1946
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946
Бракосочетание
02.04.1963
Рождение ребёнка
19.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Владимир Васильевич
Смерть
28.08.2024
Похороны
31.08.2024