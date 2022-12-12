Коновалова (Скворцова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Скворцова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скворцов Николай Петрович

Мать: Федорова Анна Сергеевна

Россия
Россия
Рождение ребёнка
22.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Гордеевич

Рождение ребёнка
27.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Гордеевич

Москва, город федерального значения Москва
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Владимир Гордеевич

Смерть
2001
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