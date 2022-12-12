Коновалова (Скворцова) Екатерина Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скворцов Николай Петрович
Мать: Федорова Анна Сергеевна
Россия
Россия
Рождение ребёнка
22.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Гордеевич
Рождение ребёнка
27.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Гордеевич
Москва, город федерального значения Москва
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001