Пугачев Михаил Герасимович
Место рождения
Дата рождения05.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1884
Отец: Пугачев Герасим Никитич
Мать: Васса Борисова
Рождение ребёнка
07.11.1904
Сын: Пугачев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Хиония Илларионова
Рождение ребёнка
24.09.1906
Дочь: Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Хиония Илларионова
Рождение ребёнка
23.08.1912
Мать ребёнка: Хиония Илларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хиония Илларионова
Смерть
Неизвестно