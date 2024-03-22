Пугачев Михаил Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугачев Михаил Герасимович

Пугачев Михаил Герасимович

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1884

Отец: Пугачев Герасим Никитич

Мать: Васса Борисова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1904

Сын: Пугачев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Хиония Илларионова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.09.1906

Дочь: Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Хиония Илларионова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Пугачев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Хиония Илларионова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хиония Илларионова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close