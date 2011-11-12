Цегельник (Жукова) Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1931
Дата смерти12.11.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.11.2011
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Похороны
Неизвестно