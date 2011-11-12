Цегельник (Жукова) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цегельник (Жукова) Раиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1931

Дата смерти

12.11.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.11.2011
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Похороны
Неизвестно
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