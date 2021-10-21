Масеев Ильяс Рамильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масеев Ильяс Рамильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1994 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2021

Отец: Масеев Рамиль Ирфанович

Мать: Масеева Ирина Юрьевна

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