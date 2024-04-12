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Токмаков Алексей Петрович

Место рождения

Глубокое, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

23.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1927

Отец: Токмаков Петр Степанович

Мать: Токмакова Мариянна Семеновна

Глубокое, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Призыв на военную службу
?.09.1945
Участие в войне с Японией в составе стрелкового полка станковый пулеметчик с сентября 1943 по 03 апреля 1945
Рождение ребёнка
03.07.1956

Дочь: Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна

Мать ребёнка: Токмакова Алтунина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Токмакова Алтунина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Токмакова Алтунина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токмаков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Токмакова Алтунина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Токмакова Алтунина Мария

Награда
Неизвестно
Награда за победу над Японией
Смерть
Неизвестно
Похороны
12.06.2002
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