Токмаков Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения23.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1927
Призыв на военную службу
?.09.1945
Участие в войне с Японией в составе стрелкового полка станковый пулеметчик с сентября 1943 по 03 апреля 1945
Рождение ребёнка
03.07.1956
Дочь: Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна
Мать ребёнка: Токмакова Алтунина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Токмакова Алтунина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Токмакова Алтунина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токмаков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Токмакова Алтунина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Токмакова Алтунина Мария
Награда
Неизвестно
Награда за победу над Японией
Смерть
Неизвестно
Похороны
12.06.2002