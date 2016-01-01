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Созинов Юрий
Созинов Юрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Дата смерти
2016
Пол
Мужской
Отец
Созинов Михаил Георгиевич
1921 г.р.
Мать
Созинова (Гусева) Валентина Федоровна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Созинов Михаил Георгиевич
Мать:
Созинова Валентина Федоровна
Смерть
2016
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