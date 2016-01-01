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Созинов Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Созинов Михаил Георгиевич

Мать: Созинова Валентина Федоровна

Смерть
2016
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