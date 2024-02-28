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Гнедов Сергей Федорович

Место рождения

Пешково, Ногинский район, Московская область

Дата рождения

06.10.1913

Дата смерти

08.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1913

Отец: Гнедов Феодор Иванов

Мать: Гнедова Татиана Михайлова

Пешково, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
28.01.1937

Жена: Гнедова Ираида Петровна

Московская область, г. Ногинск
Рождение ребёнка
05.01.1939

Сын: Гнедов Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Гнедова Ираида Петровна

Пешково, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
08.04.1940

Жена: Гнедова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
28.01.1941

Сын: Гнедова Таисия Сергевна

Мать ребёнка: Гнедова Александра Михайловна

г.Ногинск Московская область
Развод
Неизвестно

Жена: Гнедова Ираида Петровна

Смерть
08.01.1942
Причина смерти: погиб в ВОВ
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