Гнедов Сергей Федорович
Место рожденияПешково, Ногинский район, Московская область
Дата рождения06.10.1913
Дата смерти08.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1913
Отец: Гнедов Феодор Иванов
Пешково, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
28.01.1937
Жена: Гнедова Ираида Петровна
Московская область, г. Ногинск
Рождение ребёнка
05.01.1939
Мать ребёнка: Гнедова Ираида Петровна
Пешково, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
08.04.1940
Рождение ребёнка
28.01.1941
Мать ребёнка: Гнедова Александра Михайловна
г.Ногинск Московская область
Развод
Неизвестно
Жена: Гнедова Ираида Петровна
Смерть
08.01.1942
Причина смерти: погиб в ВОВ