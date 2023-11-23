Меценатова (Розова) Олимпиада Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Розов Игнатий Иванов
Мать: (Розова) Варвара Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1839
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценатов, 22 года, священнический сын, не вдов. По окончании ... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1839
Дочь: (Меценатова) Елисавета Петрова
Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Меценатова) Евгения Петрова
Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев
ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годПошехонский уездсела Георгиевского в Яловце ( скан 173)Священник Петр Вас... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Меценатова) Евлампия Петрова
Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев
ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годПошехонский уездсела Георгиевского в Яловце ( скан 173)Священник Петр Вас... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев
ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годПошехонский уездсела Георгиевского в Яловце ( скан 173)Священник Петр Вас... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Меценатова) Елена Петрова
Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Меценатов Вениамин Петров
Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев
Смерть
Неизвестно