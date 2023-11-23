Меценатова (Розова) Олимпиада Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меценатова (Розова) Олимпиада Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Розов Игнатий Иванов

Мать: (Розова) Варвара Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меценатов Петр Васильев

Место жительства
1839
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценатов, 22 года, священнический сын, не вдов. По окончании ... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1839

Дочь: (Меценатова) Елисавета Петрова

Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Меценатов Евгений Петров

Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Меценатова) Евгения Петрова

Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Меценатов Клавдий Петров

Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев

ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годПошехонский уездсела Георгиевского в Яловце ( скан 173)Священник Петр Вас... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Меценатова) Евлампия Петрова

Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев

ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годПошехонский уездсела Георгиевского в Яловце ( скан 173)Священник Петр Вас... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Сын: Меценатов Илиодор Петров

Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Меценатов Василий Петров

Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев

ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годПошехонский уездсела Георгиевского в Яловце ( скан 173)Священник Петр Вас... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Меценатова) Елена Петрова

Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Меценатов Вениамин Петров

Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1860

Сын: Меценатов Петр Петров

Отец ребёнка: Меценатов Петр Васильев

Смерть
Неизвестно

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