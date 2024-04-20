Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1893
Дата смерти06.06.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Моисей) Валентина Викентьевна
Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1912
Сын: Моисей Владислав Викентьевич
Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич
Рождение ребёнка
03.07.1913
Сын: Моисей Роберт Викентьевич
Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Павлова (Моисей) Мария Викентьевна
Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1916
Дочь: Прудникова (Моисей) Элеонора Викентьевна
Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Моисей) Антонина Викентьевна
Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Воробей (Моисей) Вероника Викентьевна
Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1928
Дочь: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна
Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич
Смерть
06.06.1945