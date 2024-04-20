Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1893

Дата смерти

06.06.1945

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1893

Отец: Ивзан Иван Осипович

Мать: Ивзан (Ворслав) Мария (Марьяна) Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Моисей) Валентина Викентьевна

Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Викентий Андреевич

Рождение ребёнка
29.01.1912

Сын: Моисей Владислав Викентьевич

Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич

Рождение ребёнка
03.07.1913

Сын: Моисей Роберт Викентьевич

Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Павлова (Моисей) Мария Викентьевна

Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич

Рождение ребёнка
25.12.1916

Дочь: Прудникова (Моисей) Элеонора Викентьевна

Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Моисей) Антонина Викентьевна

Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Воробей (Моисей) Вероника Викентьевна

Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич

Рождение ребёнка
21.05.1928

Дочь: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна

Отец ребёнка: Моисей Викентий Андреевич

Смерть
06.06.1945

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