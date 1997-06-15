Шарова (Горбачева) Пeлагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1903
Дата смерти15.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1903
Отец: Горбачев Тимофей
Мать: Горбачева Анна
Рождение ребёнка
08.06.1923
Дочь: Белоглазова Любовь
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
13.07.1925
Дочь: Жинова Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Казахстан
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Кривощекова Александра
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
27.08.1932
Дочь: Светличная Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаров Григорий
Смерть
15.06.1997