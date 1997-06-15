Шарова (Горбачева) Пeлагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Горбачева) Пeлагея Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1903

Дата смерти

15.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1903

Отец: Горбачев Тимофей

Мать: Горбачева Анна

Рождение ребёнка
08.06.1923

Дочь: Белоглазова Любовь

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
13.07.1925

Дочь: Жинова Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Казахстан
Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Кривощекова Александра

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Рождение ребёнка
27.08.1932

Дочь: Светличная Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Григорий

Смерть
15.06.1997
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