Зеленков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленков Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1948

Дата смерти

25.03.1967

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1948

Отец: Зеленков Иван

Мать: Зеленкова ?

Смерть
25.03.1967
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