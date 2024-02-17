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Зеленков Владимир Иванович
Зеленков Владимир Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1948
Дата смерти
25.03.1967
Пол
Мужской
Отец
Зеленков Иван
1915 г.р.
Мать
Зеленкова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1948
Отец:
Зеленков Иван
Мать:
Зеленкова ?
Смерть
25.03.1967
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