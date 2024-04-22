Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902
Отец: Иван Григорьев
Мать: Мария Миронова
Св-во выдано 31.07.1930г. и 12.11.1937г.
Крещение
02.11.1902
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-35-20об-21 Крестили: д. Соколова крестьянский сын Иван Сергеев и д. Ильинского крестьянская дочь девица Раиса Федорова
Смерть
Неизвестно