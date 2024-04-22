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Александр Иванович

Место рождения

Соколово, Костромская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

01.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902

Отец: Иван Григорьев

Мать: Мария Миронова

Соколово, Костромская волость, Солигаличский уезд
Св-во выдано 31.07.1930г. и 12.11.1937г.
Крещение
02.11.1902
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-35-20об-21 Крестили: д. Соколова крестьянский сын Иван Сергеев и д. Ильинского крестьянская дочь девица Раиса Федорова
Смерть
Неизвестно
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