Колесников Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Ирина Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
25.06.1794

Дочь: (Колесникова) Феврония Дмитриевна

Мать ребёнка: Колесникова Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
23.05.1799

Дочь: (Колесникова) Агрипина Дмитриевна

Мать ребёнка: Колесникова Ирина Харитоновна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.12.1801

Сын: Колесников Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Колесникова Ирина Харитоновна

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