Абросимов Амвросий Абросимов/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимов Амвросий Абросимов/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

05.01.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1801 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Абросимов Прохор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.01.1835
Ближнево, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Борисово, Дмитровский, Московская область

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