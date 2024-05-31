Абросимов Амвросий Абросимов/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти05.01.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Абросимов Прохор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.01.1835
Ближнево, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Борисово, Дмитровский, Московская область