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Чередов Сергей Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Чередов Ларион Никифоров

Мать: Чередова Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чередов Евдей Сергеевич

Мать ребёнка: Чередова Мария Аверьяновна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Чередова Мария Аверьяновна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Чередова Мария Аверьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мария Аверьяновна

Смерть
После 1897
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