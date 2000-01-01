Чередов Сергей Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Чередова Мария Аверьяновна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Чередова Мария Аверьяновна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Чередова Мария Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897