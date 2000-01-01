Knopf Friedrich
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1853
Отец: Knopf Konrad
Рождение ребёнка
26.09.1875
Дочь: Knopf Дочь
Мать ребёнка: Knopf Amalia
Рождение ребёнка
10.11.1876
Дочь: Knopf Catahrina Elisabetha
Мать ребёнка: Knopf Amalia
Рождение ребёнка
06.02.1878
Дочь: Knopf Catharina Margaretha
Мать ребёнка: Knopf Amalia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Knopf Amalia
Смерть
Неизвестно