Knopf Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKnopf Friedrich

Knopf Friedrich

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1833 г.р.

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1853

Отец: Knopf Konrad

Мать: Knopf Elisabetha Margaretha

Рождение ребёнка
26.09.1875

Дочь: Knopf Дочь

Мать ребёнка: Knopf Amalia

Рождение ребёнка
10.11.1876

Дочь: Knopf Catahrina Elisabetha

Мать ребёнка: Knopf Amalia

Рождение ребёнка
06.02.1878

Дочь: Knopf Catharina Margaretha

Мать ребёнка: Knopf Amalia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Knopf Amalia

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close