Клыков Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клыков Валерий Васильевич

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

01.02.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
13.07.1969

Сын: Клыков Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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