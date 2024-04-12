Клыков Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1946
Рождение ребёнка
13.07.1969
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно