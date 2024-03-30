Дерека (Ярмак) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерека (Ярмак) Евдокия Ивановна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

01.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1855

Отец: Ярмак Иван Михайлович

Мать: Ярмак Васса Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
02.11.1875

Муж: Дерека Федот Никитич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1876

Сын: Дерека Петр Федотович

Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1878

Дочь: Дерека Матрона Федотовна

Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1881

Сын: Дерека Устин Федотович

Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1886

Сын: Дерека Родион Федотович

Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1889

Сын: Дерека Никита Федотович

Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1892

Дочь: Дерека Харитина Федотовна

Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1895

Сын: Дерека Илья Федотович

Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1900

Сын: Дерека Прокофий Федотович

Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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