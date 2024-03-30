Дерека (Ярмак) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1855
Отец: Ярмак Иван Михайлович
Мать: Ярмак Васса Васильевна
Бракосочетание
02.11.1875
Муж: Дерека Федот Никитич
Рождение ребёнка
25.11.1876
Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич
Рождение ребёнка
06.11.1878
Дочь: Дерека Матрона Федотовна
Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич
Рождение ребёнка
01.06.1881
Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич
Рождение ребёнка
10.11.1886
Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич
Рождение ребёнка
13.10.1889
Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич
Рождение ребёнка
05.10.1892
Дочь: Дерека Харитина Федотовна
Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич
Рождение ребёнка
17.09.1895
Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич
Рождение ребёнка
27.02.1900
Сын: Дерека Прокофий Федотович
Отец ребёнка: Дерека Федот Никитич
Смерть
Неизвестно