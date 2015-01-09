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Васильева Ирина Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1970

Дата смерти

09.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1970

Отец: Коваленко Вячеслав Иванович

Мать: Коваленко Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1986

Дочь: Тимашкова Сюзанна Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Константин Владимирович

Бракосочетание
03.06.?

Муж: Васильев Константин Владимирович

Смерть
09.01.2015
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