Васильева Ирина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1970
Дата смерти09.01.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1970
Рождение ребёнка
31.12.1986
Дочь: Тимашкова Сюзанна Вячеславовна
Рождение ребёнка
25.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Константин Владимирович
Бракосочетание
03.06.?
Смерть
09.01.2015