Курленков Аксён Остапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аниська
Рождение ребёнка
1907
Сын: Курленков Трофим Аксенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Курленков Трофим Аксенович
Мать ребёнка: Аниська
Рождение ребёнка
15.08.1909
Мать ребёнка: Аниська
Рождение ребёнка
19.08.1918
Сын: Курленков Федор Аксенович
Мать ребёнка: Аниська
Рождение ребёнка
21.12.1920
Мать ребёнка: Аниська