Курленков Аксён Остапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курленков Аксён Остапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аниська

Рождение ребёнка
1907

Сын: Курленков Трофим Аксенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Курленков Трофим Аксенович

Мать ребёнка: Аниська

Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Курленков Егор Аксенович

Мать ребёнка: Аниська

Рождение ребёнка
19.08.1918

Сын: Курленков Федор Аксенович

Мать ребёнка: Аниська

Рождение ребёнка
21.12.1920

Сын: Курленков Иван Аксенович

Мать ребёнка: Аниська

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