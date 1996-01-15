Мохова (Тюлькина) Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохова (Тюлькина) Августа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1930

Дата смерти

15.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1930

Отец: Тюлькин Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохов Григорий

Рождение ребёнка
30.07.1950

Сын: Мохов Владимир

Отец ребёнка: Мохов Григорий

Рождение ребёнка
12.01.1955

Дочь: Борко (Мохова) Татьяна

Отец ребёнка: Мохов Григорий

Смерть
15.01.1996

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