Мохова (Тюлькина) Августа
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1930
Дата смерти15.01.1996
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1930
Отец: Тюлькин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мохов Григорий
Рождение ребёнка
30.07.1950
Сын: Мохов Владимир
Отец ребёнка: Мохов Григорий
Рождение ребёнка
12.01.1955
Дочь: Борко (Мохова) Татьяна
Отец ребёнка: Мохов Григорий
Смерть
15.01.1996