Плеханов Валерий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1955
Дата смерти14.11.1995
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1955
Рождение ребёнка
27.08.1979
Дочь: Клицук Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1989
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1994
Дочь: Плеханова Марина Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.1995