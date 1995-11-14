Плеханов Валерий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханов Валерий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1955

Дата смерти

14.11.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1955

Отец: Плеханов Сергей Сергеевич

Мать: Плеханова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
27.08.1979

Дочь: Клицук Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1989

Сын: Плеханов Илья Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.01.1994

Дочь: Плеханова Марина Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.11.1995
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