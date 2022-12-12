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Чередов Михаил Николаевич

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1922

Дата смерти

08.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1922

Отец: Чередов Николай Степанович

Мать: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 21.02.1941
Воинское звание: сержант | 699 истребительно-противотанковый арт полк 18 отд истребительно-противотанковой арт Двинской краснознам бригады РГК | старший радист 5 батареи (1944) | командир отделения ра... Показать все
Бракосочетание
28.06.1947

Жена: Чередова Таисия Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1948

Сын: Чередов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Чередова Таисия Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Таисия Васильевна

Смерть
08.10.1991
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, ИБС, атеросклеротический кардиосклероз
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