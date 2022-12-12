Чередов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1922
Дата смерти08.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1922
Военная служба
С 21.02.1941
Воинское звание: сержант | 699 истребительно-противотанковый арт полк 18 отд истребительно-противотанковой арт Двинской краснознам бригады РГК | старший радист 5 батареи (1944) | командир отделения ра... Показать все
Бракосочетание
28.06.1947
Рождение ребёнка
15.06.1948
Сын: Чередов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Чередова Таисия Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Таисия Васильевна
Смерть
08.10.1991
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, ИБС, атеросклеротический кардиосклероз