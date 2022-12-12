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Шипицына Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Фоминична

Отец ребёнка: Шипицын Фома Петрович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Шипицын Фома Петрович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Аграфена Фоминична

Отец ребёнка: Шипицын Фома Петрович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелагея Фоминична

Отец ребёнка: Шипицын Фома Петрович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шипицын Федор Фомич

Отец ребёнка: Шипицын Фома Петрович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Фома Петрович

Смерть
Неизвестно
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