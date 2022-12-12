Шипицына Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Фоминична
Отец ребёнка: Шипицын Фома Петрович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Шипицын Фома Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Аграфена Фоминична
Отец ребёнка: Шипицын Фома Петрович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелагея Фоминична
Отец ребёнка: Шипицын Фома Петрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шипицын Федор Фомич
Отец ребёнка: Шипицын Фома Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно