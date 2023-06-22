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Чернышов Александр Демьянович

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Место рождения

Харино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Харино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1946

Дочь: Лякишева (Чернышова) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Чернышова (Зубрицкая) Лидия Семеновна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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