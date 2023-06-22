Чернышов Александр Демьянович
Место рождения
Дата рождения05.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1946
Дочь: Лякишева (Чернышова) Светлана Александровна
Мать ребёнка: Чернышова (Зубрицкая) Лидия Семеновна
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
Неизвестно