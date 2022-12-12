Мохубзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Замалетдин Габдулнафигович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1906
Муж: Хуснуллин Хамидулла
Было у них 7 детей. Один из них мой дед.😊 Перед свадьбой получила махр от жениха в размере 120 рублей серебром. #Махр — это подарок, который муж выделяет или, другими словами, дарит своей будущей с... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1908
Сын: Хуснуллин Габдулхай Хамидулович
Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла
Кутлушкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно