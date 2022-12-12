Мохубзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохубзямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Замалетдин Габдулнафигович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1906

Муж: Хуснуллин Хамидулла

Было у них 7 детей. Один из них мой дед.😊 Перед свадьбой получила махр от жениха в размере 120 рублей серебром. #Махр — это подарок, который муж выделяет или, другими словами, дарит своей будущей с... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Хуснуллин Габдулхай Хамидулович

Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла

Кутлушкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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