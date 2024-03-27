Хамалов Аняс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамалов Аняс

Место рождения

г.Горький (Нижний Новгород), Россия

Дата рождения

18.05.197

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.197

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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