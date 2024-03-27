Хамалов Аняс
Место рожденияг.Горький (Нижний Новгород), Россия
Дата рождения18.05.197
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.197
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности