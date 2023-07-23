Боруш Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Боруш Венди Сергеевна
Мать ребёнка: Боруш ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боруш Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Боруш Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боруш Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боруш Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боруш ?