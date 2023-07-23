Боруш Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боруш Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боруш Анатолий Христофорович

Мать: Боруш Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Боруш Венди Сергеевна

Мать ребёнка: Боруш ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боруш Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Боруш Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боруш Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Боруш Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боруш Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боруш ?

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