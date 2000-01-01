Панова (Чанга) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Чанга) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1966

Отец: Чанга Анатолий Васильевич

Мать: Чанга Лидия Карловна

Рождение ребёнка
28.04.?

Сын: Панов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Панов Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
31.08.?

Дочь: Самарина Марина Николаевна

Отец ребёнка: Панов Николай Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Николай Геннадьевич

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