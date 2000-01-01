Панова (Чанга) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1966
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1966
Отец: Чанга Анатолий Васильевич
Мать: Чанга Лидия Карловна
Рождение ребёнка
28.04.?
Сын: Панов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Панов Николай Геннадьевич
Рождение ребёнка
31.08.?
Дочь: Самарина Марина Николаевна
Отец ребёнка: Панов Николай Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно