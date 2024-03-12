Щербинин Евдоким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Евдоким Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

04.09.1915

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Щербинин Иван Герасимович

Мать: не указана

ГААК 29-1-1270
Место жительства
До 1896
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ГААК 3-1-945 (Списки переселенцев): есть запись, что переселился из Тамбовской губернии, Козловского уезда, Стежинской волости, села Стежки в 1896 году в Томскую губернию, Барнаульского уезда, Ребрихи... Показать все
Место жительства
После 1896
Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 3-1-945 (Списки переселенцев): есть запись, что переселился из Тамбовской губернии, Козловского уезда, Стежинской волости, села Стежки в 1896 году в Томскую губернию, Барнаульского уезда, Ребрихи... Показать все
Смерть
04.09.1915
Пропал без вести под м. Пески. Именные списки потерь Первой мировой: сайт gwar.mil.ru.
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