Щербинин Евдоким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смерти04.09.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Отец: Щербинин Иван Герасимович
ГААК 29-1-1270
Место жительства
До 1896
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ГААК 3-1-945 (Списки переселенцев): есть запись, что переселился из Тамбовской губернии, Козловского уезда, Стежинской волости, села Стежки в 1896 году в Томскую губернию, Барнаульского уезда, Ребрихи... Показать все
Место жительства
После 1896
Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 3-1-945 (Списки переселенцев): есть запись, что переселился из Тамбовской губернии, Козловского уезда, Стежинской волости, села Стежки в 1896 году в Томскую губернию, Барнаульского уезда, Ребрихи... Показать все
Смерть
04.09.1915
Пропал без вести под м. Пески. Именные списки потерь Первой мировой: сайт gwar.mil.ru.