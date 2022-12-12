Ксения Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1865
Муж: Кирилл Данилович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Надежда Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Данилович
Рождение ребёнка
02.05.1869
Сын: Старшинов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Данилович
Смерть
Неизвестно