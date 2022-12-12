Ксения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1865

Муж: Кирилл Данилович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Надежда Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Данилович

Рождение ребёнка
02.05.1869

Сын: Старшинов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Данилович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Смерть
Неизвестно
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