Гордеева (Целовальникова) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Целовальникова) Людмила Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Целовальников Григорий Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Гордеев Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Гордеев Евгений Александрович

Рождение ребёнка
09.01.1967

Сын: Гордеев Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Гордеев Евгений Александрович

Смерть
1988

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