Гордеева (Целовальникова) Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Целовальников Григорий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Сын: Гордеев Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Гордеев Евгений Александрович
Рождение ребёнка
09.01.1967
Сын: Гордеев Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Гордеев Евгений Александрович
Смерть
1988