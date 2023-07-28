Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел

Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1893 г.р.
1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никотина (Никотина) Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
военный священник
Рождение ребёнка
31.08.1893

Сын: Никотин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Никотина (Никотина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Никотина (Никотина) Евгения Павловна

Мать ребёнка: Никотина (Никотина) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.