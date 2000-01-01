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(Киселева) Галина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Киселёв Сергей Ермолаевич

Мать: Савинцева Прасковья Парамоновна

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