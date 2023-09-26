Куранова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1957
Дочь: Волкова Марина
Отец ребёнка: Куранов Василий
Рождение ребёнка
23.07.1982
Дочь: Иванова Ольга
Отец ребёнка: Куранов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куранов Валерий
Отец ребёнка: Куранов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куранов Василий
Смерть
Неизвестно