Куранова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1957

Дочь: Волкова Марина

Отец ребёнка: Куранов Василий

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1982

Дочь: Иванова Ольга

Отец ребёнка: Куранов Василий

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куранов Валерий

Отец ребёнка: Куранов Василий

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куранов Василий

Смерть
Неизвестно
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