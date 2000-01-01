Трегубова Акулина Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Отец ребёнка: Трегубов Гаврила Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Отец ребёнка: Трегубов Гаврила Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Отец ребёнка: Трегубов Гаврила Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Трегубов Гаврила Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Трегубов Евдоким Гаврилов
Отец ребёнка: Трегубов Гаврила Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно