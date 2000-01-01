Трегубова Акулина Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Акулина Филимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Трегубов Степан Гаврилов

Отец ребёнка: Трегубов Гаврила Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Трегубов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Трегубов Гаврила Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Трегубов Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Трегубов Гаврила Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Трегубов Гаврила Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Трегубов Евдоким Гаврилов

Отец ребёнка: Трегубов Гаврила Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Гаврила Данилов

Смерть
Неизвестно
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