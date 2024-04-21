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Магияева Тамара Пачаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магияев Пача Аккаевич

Мать: Боташева Байдымат Зукъарнай

Рождение ребёнка
06.11.1969

Дочь: Джанибекова Асият Борис

Отец ребёнка: Джанибеков Борис Хамитович

Рождение ребёнка
22.08.1972

Сын: Джанибеков Асхат Борисович

Отец ребёнка: Джанибеков Борис Хамитович

Рождение ребёнка
12.12.1973

Сын: Джанибеков Далхат Борисович

Отец ребёнка: Джанибеков Борис Хамитович

Рождение ребёнка
09.09.1975

Сын: Джанибеков Ахмат Борисович

Отец ребёнка: Джанибеков Борис Хамитович

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