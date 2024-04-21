Магияева Тамара Пачаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Магияев Пача Аккаевич
Рождение ребёнка
06.11.1969
Дочь: Джанибекова Асият Борис
Отец ребёнка: Джанибеков Борис Хамитович
Рождение ребёнка
22.08.1972
Сын: Джанибеков Асхат Борисович
Отец ребёнка: Джанибеков Борис Хамитович
Рождение ребёнка
12.12.1973
Сын: Джанибеков Далхат Борисович
Отец ребёнка: Джанибеков Борис Хамитович
Рождение ребёнка
09.09.1975
Сын: Джанибеков Ахмат Борисович
Отец ребёнка: Джанибеков Борис Хамитович