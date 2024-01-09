Дачкус Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дачкус Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Болотова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Болотова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Болотова) Александра

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