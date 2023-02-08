Козлова Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козлова) Наталья
Мать ребёнка: Козлова (Бурова) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Александр
Мать ребёнка: Козлова (Бурова) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова (Бурова) Надежда
Смерть
Неизвестно