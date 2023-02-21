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Чуйко Стефан Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Между 1801 и 1802 г.р.
Между 1809 и 1810 г.р.
Между 1815 и 1816 г.р.
Между 1820 и 1821 г.р.

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Чуйко Яков Иванов

Мать: Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802

Сын: Чуйко Игнатий Степанович

Мать ребёнка: Евфросиния Симеонова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Сын: Чуйко Павел Степанович

Мать ребёнка: Евфросиния Симеонова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Чуйко Косма Степанович

Мать ребёнка: Евфросиния Симеонова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821

Сын: Чуйко Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Евфросиния Симеонова

Халимоново, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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