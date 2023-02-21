Чуйко Стефан Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Чуйко Яков Иванов
Мать: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802
Мать ребёнка: Евфросиния Симеонова
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Мать ребёнка: Евфросиния Симеонова
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Мать ребёнка: Евфросиния Симеонова
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821
Мать ребёнка: Евфросиния Симеонова
Халимоново, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно