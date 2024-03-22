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Морозова Анна Ефимовна

Место рождения

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Ефим Алексеевич

Мать: не указана

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.05.1878

Муж: Морозов Алексей Григорьевич

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1879

Сын: Морозов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.04.1884

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Морозов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1890

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1892

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1894

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1896

Сын: Морозов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1900 ст.

Сын: Морозов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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