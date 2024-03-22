Морозова Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Ефим Алексеевич
Бракосочетание
28.05.1878
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1879
Сын: Морозов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.04.1884
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.02.1887
Сын: Морозов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.04.1890
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
19.10.1892
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
22.10.1894
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
28.12.1896
Сын: Морозов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
23.03.1900 ст.
Отец ребёнка: Морозов Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно