(Мурнина) Наталья Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мурнина) Наталья Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Мурнин Лаврентий Тимофеев

Мать: (Мурнин) Мария Ефимова

Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Павлов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
23.10.1900

Дочь: (Павлова) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
05.02.1903

Сын: Павлов Федор Иоаннов

Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Павлов Константин Иванов

Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: (Павлова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
05.08.1910

Дочь: (Павлова) Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Павлов Георгий Иванов

Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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