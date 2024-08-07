(Мурнина) Наталья Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1878
Отец: Мурнин Лаврентий Тимофеев
Мать: (Мурнин) Мария Ефимова
Бракосочетание
18.01.1898
Муж: Павлов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
23.10.1900
Дочь: (Павлова) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
05.02.1903
Сын: Павлов Федор Иоаннов
Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
03.08.1905
Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: (Павлова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
05.08.1910
Дочь: (Павлова) Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
20.04.1913
Отец ребёнка: Павлов Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно