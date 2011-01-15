Суханова (Цаплинова) Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1936
Дата смерти15.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936
Отец: Цаплинов Павел Иванович
Мать: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.09.1958
Сын: Суханов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Суханов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
11.12.1963
Отец ребёнка: Суханов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суханов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
23.08.1968
Сын: Суханов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Суханов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
09.09.1972
Сын: Суханов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Суханов Алексей Михайлович
Смерть
15.01.2011
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область