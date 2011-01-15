Суханова (Цаплинова) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Цаплинова) Зинаида Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1936

Дата смерти

15.01.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936

Отец: Цаплинов Павел Иванович

Мать: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.09.1958

Сын: Суханов Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Суханов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
11.12.1963

Сын: Суханов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Суханов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
03.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
23.08.1968

Сын: Суханов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Суханов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
09.09.1972

Сын: Суханов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Суханов Алексей Михайлович

Смерть
15.01.2011
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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