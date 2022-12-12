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Подымов Василий Евдокимович

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Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Подымов Евдоким Максимович

Мать: Подымова Марья Максимовна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Подымова Прасковья Трофимовна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Подымов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Подымова Прасковья Трофимовна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Подымов Филат Васильевич

Мать ребёнка: Подымова Прасковья Трофимовна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Подымов Дементий Васильевич

Мать ребёнка: Подымова Прасковья Трофимовна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подымова Прасковья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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