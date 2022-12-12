Подымов Василий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Подымова Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Подымов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Подымова Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Подымова Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Подымов Дементий Васильевич
Мать ребёнка: Подымова Прасковья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно