Reisenhauer (Benz) Rosa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1892
Отец ребёнка: Reisenauer Franz
Рождение ребёнка
16.04.1905
Дочь: Rosa
Отец ребёнка: Reisenauer Franz
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Reisenauer Franz
Смерть
Неизвестно