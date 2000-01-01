Reisenhauer (Benz) Rosa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reisenhauer (Benz) Rosa

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1892

Сын: Reisenhauer Zacharias

Отец ребёнка: Reisenauer Franz

Рождение ребёнка
16.04.1905

Дочь: Rosa

Отец ребёнка: Reisenauer Franz

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Reisenauer Franz

Смерть
Неизвестно
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