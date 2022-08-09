Сосновская (Воскобойникова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1926
Сын: Сосновский Борис Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Курганская обл. Усть-Уйский район село Усть-Уйка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Елена Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Усть-Уйский район село Усть-Уйка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосновский Виктор Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно