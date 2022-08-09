Сосновская (Воскобойникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосновская (Воскобойникова) Мария Ивановна

Сосновская (Воскобойникова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1926

Сын: Сосновский Борис Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Курганская обл. Усть-Уйский район село Усть-Уйка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Елена Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Уйский район село Усть-Уйка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновский Виктор Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close